Новосибирский минсельхоз прогнозирует снижение урожая картошки осенью 2024 года

Снижение урожая картошки осенью-2024 прогнозируют в минсельхозе Новосибирской области.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, из-за обильных дождевых осадков этим летом значительно снизится валовой сбор картофеля.

Уточняется, что в прошлом году сельскохозяйственные производители собрали 248,4 тысячи тонн урожая, однако, по прогнозной оценке, в этом году смогут собрать только 227,1 тысяч тонн картофеля.

Напомним, что начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил, что на сегодняшний день все территории в Новосибирской области освободились от подтоплений после сильнейших осадков.