От первого до 700-го: в Новосибирске открылся обновленный офис «Альфа-Банка»

Жители Левобережья могут получать банковские по-новому услуги в современном отделении.

Мир меняется стремительно. И отделения банков – не исключение. Пожалуй, самые заметные изменения произошли в «Альфа-Банке». Три года назад в Новосибирской области был открыт современный Phygital-офис. Этот термин означает сочетание цифровых технологий и живое общение с людьми.

А в четверг, 19 августа, у жителей Левобережья появилась возможность ощутить на себе новый подход к обслуживанию физических и юридических лиц. По адресу Титова, 22 открылся современный офис «Альфа-Банка». Кстати, это уже 19 подобный офис в Новосибирске. Но самое главное – это 700 офис Phygital-формата.

«Проект фиджетового отделения мы запустили три года назад. Суть заложена в самом слове фиджет, то есть физически мы оставляем офисы, но изменили пространство. Здесь нет привычных стоек, здесь открытое пространство, в котором наши сотрудники работают с ноутбуками. Мы используем Face ID для идентификации наших клиентов и тех, кто ими может стать», – рассказал региональный управляющий "Альфа-Банка" Андрей Фишер.

И действительно, новое отделение больше напоминает кофейню или коворкинг-центр. Удобные кресла, wi-fi, много зелени и много свободного пространства. При этом, как рассказала руководитель универсального дополнительного офиса Карина Манукян, здесь есть и приватные и частично приватные зоны.

«Еще одним плюсом для наших клиентов может стать гардеробная. Особенно это актуально в зимнее время. Можно будет снять верхнюю одежду и повесить ее в шкаф. А наша задача сделать пребывание клиентов максимально комфортным. Мы уверены, что мы привлечем потенциальных потребителей продуктов "Альфа-Банка"», – отметила она.

Руководитель офиса добавила, что отделение на Титова, 22 будет работать по будним дням с 9:00 до 19:00. Однако, если он будет востребован, то график работы будет изменен.

Кстати говоря, до конца года «Альфа-Банк» планирует открыть еще около ста современных офисов Phygital-формата по всей России, из них три появятся на территории Новосибирской области. Об этом сообщил Андрей Фишер.

«Новые отделения будут открыты в Коченево, Тогучине, Черепаново», – уточнил региональный управляющий.

По традиции в новом отделении растет «Денежное дерево». Его полили региональный управляющий «Альфа-Банка» Андрей Фишер и заместитель начальника управления инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Евгения Коваленко.

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