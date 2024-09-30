Отца и сына из Новосибирской области обвиняют в использовании рабского труда

Жители Татарского района могли эксплуатировать алкоголиков и бродяг. Те, бесплатно трудились по 16 часов в сутки в кафе и на ферме, чтобы иметь крышу над головой. Денег им не платили, а документы забрали.

Новосибирские следователи рассказали о задержании отца и сына в Татарском районе, которые на протяжении четырёх лет могли заниматься незаконной эксплуатацией людей. Сообщается, что одному подозреваемому 39 лет, другому – 65.

С 2019 по 2023 год они могли подыскивать людей, склонных к бродяжничеству, и явным признаком алкоголизма, чтобы те на них работали.

Паспорта у трудяг забирали (под видом официального оформления), и те попадали в некий капкан, ловушку. Рабочий график был достаточно тяжёлым, по 16 часов в сутки. Денег за работу трудяги не получали. Рабочим предоставляли крышу над головой, но условия оставляли желать лучшего.

Известно, что задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, д» ч.2 ст. 127.2, п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда, совершенное в отношении двух или более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевших, группой лиц по предварительному сговору).

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