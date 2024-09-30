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общество

Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания

Фото: Владислав Пирогов / МК в Красноярске

В понедельник, 30 сентября, в поселке Красная Сопка Назаровского района состоялись похороны четверо детей, погибших от отравления инсектицидным веществом.

Церемония прошла у местного Дома культуры, куда собрались жители поселка, чтобы проститься с тремя девочками и одним мальчиком.

На улице было установлено четыре гроба, к которым местные жители приносили цветы и игрушки. Родители погибших детей находились рядом. На церемонии также присутствовали журналисты, в том числе из издания «МК в Красноярске».

Трагедия произошла 21 сентября, когда семья отравилась неизвестным токсином. Первоначально предполагалось, что причиной могли стать покупные пельмени, однако продукты оказались безопасными. В живых остались только родители — беременная мать и отец. В рвотных массах детей были обнаружены следы дихлофоса, которым глава семейства обрабатывал дом перед происшествием.

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 2

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 3

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 4

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 5

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 6

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 7

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 8

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 9

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 10

Фото Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания 11

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Игорь Кириченко
Журналист

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