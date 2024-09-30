Под Красноярском похоронили отравившихся детей: 10 фото с церемонии прощания

В понедельник, 30 сентября, в поселке Красная Сопка Назаровского района состоялись похороны четверо детей, погибших от отравления инсектицидным веществом.

Церемония прошла у местного Дома культуры, куда собрались жители поселка, чтобы проститься с тремя девочками и одним мальчиком.

На улице было установлено четыре гроба, к которым местные жители приносили цветы и игрушки. Родители погибших детей находились рядом. На церемонии также присутствовали журналисты, в том числе из издания «МК в Красноярске».

Трагедия произошла 21 сентября, когда семья отравилась неизвестным токсином. Первоначально предполагалось, что причиной могли стать покупные пельмени, однако продукты оказались безопасными. В живых остались только родители — беременная мать и отец. В рвотных массах детей были обнаружены следы дихлофоса, которым глава семейства обрабатывал дом перед происшествием.