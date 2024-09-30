Поезд из Восточного Казахстана будет ездить в Новосибирск

С 18 декабря возобновится движение поезда «Новосибирск – Риддер». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана 30 сентября.

Международный поезд № 407/408 будет состоять из шести вагонов, три из которых купейные, остальные — плацкартные. Он рассчитан на 250 пассажиров.

Поезд будет ходить один раз в четыре дня. В вагонах будут установлены кондиционеры, биотуалеты, системы видеонаблюдения, розетки и USB-порты для зарядки устройств.

Договорённость о возобновлении маршрута была достигнута между министерствами транспорта Казахстана и России. Когда именно было прекращено железнодорожное сообщение, не уточняется. По данным ТАСС, ранее поезд следовал через Бердск, Барнаул и другие населённые пункты. Время в пути составляло около 27 часов.

Риддер находится в Восточно-Казахстанской области, являясь вторым по численности населения городом региона.