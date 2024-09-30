Пoстaвщика прoтезoв нижних конечностей ищут в Новосибирской области

Поставщика нижних конечной ищут в столице Сибири.

На сайте госзакупок появилось объявление о поиске поставщика протезов нижних конечностей за 20 миллионов рублей. Информацию разместили от Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Известно, что до 10 декабря текущего года победителю торгов нужно будет предоставить примерно 24 новых, не использованный ранее технических средства реабилитации.

Заявку на торги можно подать до 11 октября 2024 года.

Напомним, что новосибирские ученые разрабатывают высокотехнологичные протезы