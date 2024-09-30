Пригородная компания доставила туристов на экскурсию по ферме в Новосибирской области

Компания «Экспресс-пригород» организовала туристическую экскурсию на молочную ферму в селе Огнева Заимка в Черепановском районе Новосибирской области.

Путь до агропромышленного предприятия составлен по мультимодальному маршруту: поездка на электропоезде от станции Новосибирск-Главный до станции Черепаново, далее пересадка на автобус, идущий до фермы без остановок. Обратная дорога построена по такому же маршруту.

Экскурсия длилась два часа. Участников провели по территории фермы, где продемонстрировали процесс доения на специальной движущейся установке «Карусель», показали условия содержания животных. В конце мероприятия состоялись мастер-классы и дегустация готовой молочной продукции.

Сейчас железнодорожники совместно с партнерами прорабатывают возможность проводить такие экскурсии на постоянной основе для всех желающих.