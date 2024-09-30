Сказочный сквер открылся в центре Новосибирска

Заброшенный земельный участок в центре города превратили в небольшой сквер.

27 сентября состоялось официальное открытие сквера «Сказочный». На тематическом празднике собрались все те, кто активно работал над созданием объекта: подвести итоги работы и поздравить жителей.

Началась работа над будущим сквером благодаря инициативным жителям: они обратились в приёмную депутата Совета депутатов города Новосибирска Ростислава Антонова с жалобой на заброшенный земельный участок между улицей Ленина и Вокзальной магистралью. На территории располагалось более 20 гаражей и вросшие в них аварийные деревья. Идея облагородить территорию пришла в голову Ростиславу Антонову после осмотра участка. За счёт выделенных депутатом средств место расчистили от гаражей и деревьев, проект будущего сквера разработали студенты архитектурного университета.

Но реализация проекта подзатянулась: на протяжении трёх лет подавались заявки на участие в грантах, пока не получилось добиться победы. Грантовые средства потратили на установку ограждений, асфальтирование тропинок, посев газона и подобные процедуры. А на месте аварийных деревьев появились резные фигуры сказочных персонажей: постарался скульптор Илья Давыдов.

«На душе тепло от того, что мы всё-таки это сделали. Конечно, продолжим работу и дальше. Я хочу, чтоб этот сказочный уголок радовал нас как можно дольше, а для этого важно не только сделать и передать нашим детям, но и сберечь это. Потому что с одной стороны мы формируем пространство, а с другой стороны оно нас. Если мы живем в светлом и сказочном городе, то становимся совершенно другими. Так давайте же становиться лучше, беречь то, что есть и создавать новое», — обратился к гостям праздника депутат Ростислав Антонов.

Сквер не оставят и продолжат развивать даже после открытия. В следующем году депутат пообещал заняться контейнерной площадкой и продолжить разрисовку пристроек сказочными героями.