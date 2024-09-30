Тюрьма, обязательные работы, штрафы: что грозит уклонистам осеннего призыва 2024

Ответственность за неявку понесет каждый, кто постарается избежать службы.

Осенний призыв стартует уже 1 октября. В текущем году увеличен возраст кандидатов — до 30 лет. Сиб.фм разобрался что ждёт «уклонистов».

По закону:

При получении повестки призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней. Если он не придет без уважительной причины, ему грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Уклонение от службы может привести к штрафу до 200 тысяч рублей или тюремному заключению на срок до двух лет.

Уважительными причинами для отсутствия могут быть: болезни или травмы, влекущие за собой потерю работоспособности; тяжелые болезни близких родственников или участие в похоронах; а также непредвиденные обстоятельства или форс-мажоры. Кроме этого, призывная комиссия может признать иные причины уважительными.

Отсрочка от военной службы

В осенний призыв 2024 года отсрочка от армейской службы предоставляется в нескольких случаях, включая временную нехватку здоровья, уход за родственниками, воспитание детей без матери, а также отцам, имеющим двоих и более детей. Также на отсрочку могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних, люди, ухаживающие за ребенком с инвалидностью до трех лет, а также народные депутаты и кандидаты в период выборов.

Также право на отсрочку имеют работники аккредитованных IT-организаций и студенты, обучающиеся на очной форме в аккредитованных учреждениях по программам среднего и высшего образования. У беженцев и вынужденных переселенцев также есть подобные права.