В Новосибирске биолог объяснил нашествие диких ежей в конце сентября

Откуда появились дикие ежи в конце сентября — рассказал биолог.

Как сообщил портал VN.ru, ссылаясь на биолога, кандидата биологических наук Алексея Яновского, в Новосибирской области в конце текущего месяца заметили ежей, которые буквально выбегают на проезжую часть.

По словам биолога, животные пытаются добыть себе пропитание в осенний период.

Алексей Яновский также отметил, что трогать ежей категорически запрещено, так как животные умеют кусаться и еще совершают пульсирующие движения телом, после чего могут уколоть или напугать.

Напомним, что в Новосибирске продают котенка с необычным рисунком на спине за 45 тыс руб