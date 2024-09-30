В Новосибирске демонтируют здание телевизионной станции «Мир»

В Новосибирске рабочие проводят демонтаж здания телевизионной станции «Мир», расположенной на Горском жилмассиве. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на бывшего сотрудника ТСМ Романа Рубана.

По словам Рубана, в здании располагался павильон, откуда велись прямые эфиры, а также проходили записи интервью и монтаж материалов. Снос здания был запланирован, так как в будущем здесь планируется строительство жилых домов.

Телевизионная станция «Мир» начала свою работу в 1991 году. Бывшие сотрудники сообщают, что ее производственной базой стали здание и оборудование, которые ранее использовались «глушилкой КГБ». ТСМ проработала 30 лет и прекратила вещание в декабре 2021 года.

В сентябре 2023 года активы телестанции были выкуплены крупным застройщиком — ГК «Дом-строй», который намерен возвести на этом месте жилые дома. Летом 2024 года начался снос зданий и сооружений телестанции, в том числе в июне была демонтирована телевизионная вышка, обеспечивавшая трансляцию сигнала.

В мэрии Новосибирска сообщили о планах выставить на аукцион земельный участок, прилегающий к участку бывшей телестанции, для застройки в рамках комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь участка составляет 14,09 га, на котором предполагается строительство многоэтажных жилых домов, общественных и коммерческих зданий.