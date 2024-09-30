В Новосибирске местные жители рассказали, сколько денег сдают на подарки учителям в этом году

Стало известно, сколько денег сдают на подарки учителям жители Новосибирска.

Уже в эту субботу, 5 октября 2024 года, в России пройдет профессиональный праздник работников сферы школьного образования День учителя.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, при опросе среди родителей четырех школ Новосибирска стало известно, что меньше 5 000 рублей на подарок учителю никто не собирает.

По словам одной из родительниц четвероклассника, чаще всего на эту сумму приобретают для учителей сертификат в магазин или салон красоты.

“У нас очень хороший учитель, нам хочется делать ей подарки. Никто никогда не отказывается сдавать деньги. Есть даже такие родители, кто дарит что-то еще дополнительно от себя. Но, как я понимаю, наша ситуация это скорее исключение. Потому что, повторю, нашим детям очень повезло с учителем”, — рассказала женщина.

Отмечается, что по статье 575 Гражданского кодекса («Запрещение дарения») стоимость подарков учителям и другим сотрудникам образовательных организаций не должна превышать 3 000 рублей.

Мама пятиклассницы элитной гимназии рассказала, что в этом году учительнице решили собрать 7 000 рублей из фонда класса, а другим учителям собрали символические наборы из чая и конфет в честь праздника.