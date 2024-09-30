В Новосибирске метро планирует повысить цену на проезд

В следующем году стоимость проезда в метро Новосибирска может увеличиться.

По предварительным данным, тариф планируется установить на уровне 40 рублей за поездку. Об этом сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Владимир Кузменкин. Он отметил, что расчет стоимости проезда производится ежегодно.

На данный момент департамент по тарифам не утвердил новый тариф. Как уточняет издание «Прецедент», окончательное решение пока не принято.

Ранее заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил о планах по развитию метро. Ленинская линия может быть продлена до станции «Троллейная» вдоль улицы Титова и до станции «Северная» по Красному проспекту. Кроме того, Дзержинская линия планируется к развитию вдоль Гусинобродского шоссе.