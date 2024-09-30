В Новосибирске мужчина вломился в магазин, чтобы вызвать полицию

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали, на какие происшествия реагировали гвардейцы за прошедшие выходные. Всего за минувшие несколько дней сотрудниками ГБР было пресечено 54 нарушения общественного порядка и 20 попыток хищения.

В пятницу ночью охранник жилого комплекса на ул. Большевистская, позвонил в дежурную часть Агентства и попросил направить к нему ГБР. Прибывшие по вызову бойцы вывели из дома двух пьяных жильцов, выломавших входную дверь. Теперь им предстоит починить её или заменить на новую.

На следующий день в магазине на ул. Тайгинская, бойцы ГБР-71 ГВАРДИИ задержали пьяного неадеквата, на которого в отдел полиции «Калининский» до этого уже поступили жалобы: сначала он, якобы, пугал детей на детской площадке, потом угрожал расправой работникам пункта выдачи заказов Валдбериз, а затем ввалился в магазин. Бойцы ГБР вывели нарушителя на улицу и проводили до дома, где передали жене.

Через несколько часов бойцы ГБР, прибыв по тревоге в салон мобильной связи на ул. Б. Хмельницкого, где стали очевидцами конфликта между сотрудником салона и пожилой клиенткой примерно лет 80-ти. Бабушка сетовала, что молодой человек отправил её деньги на заблокированный номер телефона и теперь она не может ими воспользоваться. Сотрудник же утверждал, что пополнил баланс того номера, который бабуля назвала сама. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, один из бойцов ГБР пополнил баланс телефона пенсионерки на 200 рублей из своих личных средств, после чего инцидент был исчерпан.

29 сентября в 01:14 в магазине на ул. Плахотного сработала охранная сигнализация. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР задержали на месте нарушителя, который выломал из входной двери стеклопакет и пытался проникнуть внутрь. Как пояснил задержанный, неизвестными лицами у него был похищен рюкзак, и в магазин он хотел залезть исключительно с целью вызова полиции. В итоге задержанного, как он того и хотел, передали полиции бойцы ГБР.

Всего за прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 54 нарушения общественного порядка и 20 попыток хищения.