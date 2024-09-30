В Новосибирске опубликован календарь мощных магнитных бурь на октябрь

В октябре 2024 года на территории России прогнозируются три периода магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Календарь магнитных бурь

Первый геомагнитный шторм ожидается с 5 по 7 октября. Его интенсивность составит три балла, и он будет наименее сильным в этом месяце.

Второй период активности Солнца — с 10 по 13 октября. Интенсивность этого геошторма будет выше и достигнет четырёх баллов. Это максимальное значение для октября.

Третий и последний геошторм пройдёт с 22 по 26 октября. Его сила будет примерно на уровне трёх баллов.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Медики отмечают, что во время геомагнитных бурь у людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов могут обостряться симптомы. Геоштормы способны привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, увеличению риска инфарктов и инсультов. Помимо этого, наблюдается рост числа обращений с жалобами на головные боли, повышенное давление, эмоциональную нестабильность и снижение работоспособности.

Рекомендации врачей

Для минимизации негативного воздействия геомагнитных колебаний врачи рекомендуют:

1. За день до начала бури и в течение её активной фазы можно принять аспирин для улучшения кровообращения и снижения болевых ощущений.

2. Людям, страдающим от раздражительности и головных болей, стоит принять валериану или другие натуральные успокоительные средства.

3. Тем, кто проходит лечение от аритмии, ишемической болезни сердца или перенёс инфаркт или инсульт, важно строго соблюдать рекомендации врачей и иметь при себе все необходимые лекарства.

4. Прогулки на свежем воздухе могут помочь справиться с одышкой и уменьшить стрессовое воздействие бурь.

5. Рекомендуется сократить количество потребляемых калорий на треть и уменьшить потребление углеводов и жиров в эти дни.

6. Регулярный семи-восьмичасовой сон способствует снижению метеочувствительности.

7. Контрастные души, закаливание, обливание холодной водой или посещение сауны могут укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма к изменениям в окружающей среде.