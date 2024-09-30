В Новосибирске открыт предзаказ обновленной версии популярного смартфона

Цифровая экосистема МТС сообщает о старте предзаказов серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro в Новосибирске.

Производитель представил телефон сразу в нескольких тонах: титановый серый, титановый синий и титановый чёрный, титановый серый, титановый синий, титановый чёрный и лимонно-зелёный

Стоимость новинок будет варьироваться примерно от 60 до 75 тысяч рублей за модель, основным отличием телефонов между собой послужат объемы оперативной памяти и общий объем накопителя.

По данным экспертов: смартфоны марки Xiaomi один из самых востребованных брендов на российском рынке.