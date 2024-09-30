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общество

В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в день Веры, Надежды и Любови 30 сентября

Фото: АиФ-Новосибирск

В понедельник, 30 сентября, православные верующие вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию.

Согласно преданию, эти святые жили во II веке и стали символами христианских добродетелей. В этот день принято поздравлять женщин, носящих их имена, и их матерей. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Традиционно в этот день верующие посещают храмы, ставят свечи и молятся о здоровье, благополучии семьи и детях. Считается, что Вера, Надежда, Любовь и София олицетворяют всех женщин и матерей.

Среди обычаев дня — сватовство и выпекание каравая. Однако свадьбы и венчания не проводятся. Женщинам запрещалось заниматься тяжелым трудом и рукоделием.

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Игорь Кириченко
Журналист

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