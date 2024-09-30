В Новосибирске рассказали о графике выплат пенсий и детских пособий в октябре

Выплаты в Новосибирской области начинаются с 3 числа каждого месяца.

В некоторых населённых пунктах пенсии и пособия будут выплачены со 2 октября по графику работы почты.

3 октября семьям с детьми будут зачислены единое пособие, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также выплаты в связи с рождением первого ребёнка. Доставка этих выплат через почту также начнётся с 3 октября.

4 октября, так как 5 число — выходной, на счета будет зачислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

С 7 по 8 октября пособия по уходу за детьми до 1,5 лет поступят неработающим новосибирцам.

9, 16 и 21 октября будут зачислены пенсии и ряд других выплат в банки.

Выплаты будут перечисляться в течение всего дня. По вопросам зачисления средств на счета местные жители могут обращаться в банки.