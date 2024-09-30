В Новосибирске суд отменил принудительные работы виновнику гибели журналиста Лучанского

Новосибирский областной суд отменил решение о назначении принудительных работ Никите Лазькову.

Мужчина признан виновным в ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Лазьков трижды пытался обжаловать приговор. Последний раз он обратился в суд в 2024 году с просьбой заменить оставшийся срок заключения на принудительные работы. Суд Первомайского района удовлетворил его просьбу. Однако вдова погибшего журналиста и прокуратура не согласились с этим решением и подали апелляцию в областной суд.

В понедельник, 30 сентября, областной суд отказал Лазькову в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Напомним, что 30 марта 2020 года Никита Лазьков, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил на автомобиле Mercedes-Benz Е200 CDI Антона Лучанского, когда тот выходил из трамвая. Журналист скончался в больнице от полученных травм. Лазьков был приговорен к 6,5 года лишения свободы. В дальнейшем его приговор был несколько раз изменен, в том числе с назначением принудительных работ.