В Новосибирске водители такси начали уходить в «серый» сектор

В Новосибирске наблюдается увеличение числа водителей, работающих нелегально.

По данным Ассоциации работников такси, легальных таксистов может стать на треть меньше в ближайшее время. Об этом пишет Infopro54.

В последние месяцы требования к водителям такси в городе ужесточились. Водителям теперь необходимо получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажиром (ОСГОП), зарегистрироваться в официальном реестре и предоставлять путевой лист с отметкой о медицинском и техническом осмотрах. Увеличились также расходы на топливо, страхование, ремонт и обслуживание автомобилей, что заставляет многих водителей переходить в «серый» сектор. Они ищут клиентов через социальные сети и мессенджеры, обходя агрегаторы и официальные таксопарки.

Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси, сообщил, что ужесточение требований приводит к оттоку водителей из легальной сферы. Ожидается, что в будущем число официальных таксистов может снизиться на 30%.

В результате повышения требований стоимость поездок в Новосибирске возросла, особенно в час-пик, когда тарифы могут увеличиваться в три раза. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на такси, который, по словам Артюха, упал почти на 20% по сравнению с летом. Он предполагает, что рынок такси будет саморегулироваться в условиях сокращения спроса и числа водителей.