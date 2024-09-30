В Новосибирске задержали мигранта из-за организации незаконной миграции

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мигранта, подозреваемого в организации незаконной миграции.

По данным пресс-службы пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, в ходе обысков в его жилище и офисе были обнаружены поддельные документы, печати миграционных ведомств, фальшивые чеки об оплате трудового патента, а также уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию России.

ФСБ зафиксировала момент задержания на видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый мог незаконно помогать 30 иностранцам находиться на территории России. Следствие продолжается.