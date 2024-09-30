В Новосибирске завершают ремонт в общественной бане № 22 на ОБьГЭС

В банях № 22 в Советском районе заменили крышу, отопление, канализацию и освещение. Завершить ремонт планируют до середины октября.

В состав банного хозяйства «Сибирячка» входят четыре муниципальные бани, расположенные в разных районах города. После ремонта принимают посетителей бани № 36 в Ленинском районе, бани № 26 в Калининском районе, бани № 19 «Бодрость» в Первомайском районе. В банях № 22 ведётся капитальный ремонт.

«После длительной консервации здание было в плачевном состоянии: потолки протекали, перекрытия и утеплитель сгнили. Когда начался ремонт, убирали всё до кирпичей – вывезли пять грузовых машин мусора. Сейчас крышу полностью заменили: металлическое покрытие, усиленные балки, современный огнестойкий утеплитель. Также заменили канализационные трубы, отопление и электропроводку, установили новое освещение и сантехнику», – рассказал директор МБУ «БХ Сибирячка» Яков Дистенфельд.

В банях № 22 два общих помывочных отделения по 16 мест каждое, две отдельные парные и бассейн. Строители обновили кафель и покрытие в саунах. Сейчас ждут поставку нового оборудования для бассейна и современной банной мебели.

«Муниципальные бани востребованы у новосибирцев. Мы вкладываем средства городского бюджета, чтобы обеспечить посетителей качественными и доступными услугами. Наши расценки гораздо ниже, чем в коммерческих банях: стоимость одного часа помывки составляет до 400 рублей, а в льготные дни и для льготных категорий – 151 рубль. Конечно, в первую очередь, это социальный проект, с сохранением льготного тарифа, но мы также ставим для себя задачу – вывести банное хозяйство на точку безубыточности», – подчеркнул начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

Ремонтные работы планируют завершить до середины октября. Сейчас для посетителей открыты бани № 36 в Ленинском районе, бани № 26 в Калининском районе, бани № 19 «Бодрость» в Первомайском районе.