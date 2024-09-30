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общество

В Новосибирской области сняли с незаконного учёта более 30 мигрантов

Фото: Сиб.фм

Более 30 иностранных граждан были сняты с незаконного учёта.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Бердске после проверки ведомства сняли с незаконного учета по месту пребывания более 30 иностранных граждан.

Известно, что с 1 апреля по 21 мая 2024 года житель Новосибирской области поставил на учёт по месту пребывания более 30 мигрантов. В результате на него возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учёт.

Напомним, что мигранты-таксисты бросают машины и улетают на родину из Новосибирска

#мигранты
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Валерия Митрохина
Журналист

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