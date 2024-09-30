Ведущий из Новосибирской области организовал свадьбу на борту самолета

Бердский ведущий Сергей Савкин организовал свадьбу на борту самолета для жителей Архангельска, Элеоноры и Александра.

По данным телеграм-канала «Вести Новосибирск», пара согласилась на предложение провести церемонию бракосочетания в небе.

При посадке пассажирам были розданы приглашения на свадьбу, а стюардесса объявила о начале торжества после взлета. Гостями и свидетелями стали случайные пассажиры рейса, которые поддержали молодых криками «Горько!» и аплодисментами.

Во время полета пассажирам предложили печенье с предсказаниями и бокалы игристого. Невеста традиционно бросила свадебный букет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, сколько в среднем обходится свадьба в Новосибирске.