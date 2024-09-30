«Внимание всем!»: стало известно, когда в Новосибирске зазвучат сирены

В МЧС просят горожан не беспокоиться, тревога «учебная».

Жителей Новосибирска призвали не паниковать из-за громкой сирены, которая прозвучит 2 октября.

«В этот день сигнал «Внимание всем!» прозвучит во всех регионах страны, эфир радио и телеканалов будет замещен на одну минуту. МЧС РФ призывает граждан сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 30 сентября в Новосибирске отключат все фонтаны, кроме одного. Сибиряки имеют шанс ухватить последние теплые осенние дни года и провести время у фонтана в Центральном парке. Не обойдется без масштабного светового шоу, которое назначено на воскресенье 6 октября.