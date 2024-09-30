Во время обрушении на новосибирской птицефабрике пострадали три человека

Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике Новосибирска.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил, что в Искитимском районе региона на территории строящейся птицефабрики «Улыбино» из-за обрушения перекрытий пострадали три человека 27 сентября 2024 года.

«Пострадали три человека, строители госпитализированы в медучреждение», — отметил он.

Также, по словам Виктора Орлова, на технологический процесс птицефабрики происшествие не повлияло.