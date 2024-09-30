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общество

«Яндекс Карты» разметили комфортные точки для завершения маршрута на автомобиле в Новосибирске

Фото: Яндекс карты

«Яндекс Карты» внедрили новую функцию, которая позволяет уточнить точку завершения автомобильного маршрута в Новосибирске.

Теперь пользователи могут выбрать место высадки недалеко от нужного входа или парковку поблизости. Функция доступна при поездках в аэропорты, больницы, торговые центры, университеты, парки, вокзалы, рынки и стадионы.

Водители могут заранее выбрать удобную точку прибытия в зависимости от цели поездки. Приложение рассчитывает время до выбранной точки и строит оптимальный маршрут.

Специальная технология «Яндекс Карт» помогает размечать точки прибытия, изучая данные о зданиях, входах и парковках, а также учитывая, где водители обычно завершают маршрут.

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Игорь Кириченко
Журналист

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