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общество

Железнодорожники помогли очистить от мусора берег Обского моря в Новосибирске

Фото: пресс-служба РЖД

Железнодорожники-волонтеры приняли участие во всероссийской экологической акции «Вода России», которая прошла на берегу Обского водохранилища, на участке рядом с Центральным пляжем Академгородка в Новосибирске.

Сотрудники магистрали вместе с другими участниками акции собрали и вывезли с 4-километрового участка прибрежной зоны 250 мешков мусора, в том числе: пластик, стекло и другие бытовые отходы. Цель акции — не только убрать мусор, но и напомнить окружающим о бережном отношении к природе.

Добавим, что в этом году новосибирские железнодорожники стали участниками и организаторами более 20 экологических акций.

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Роман Чугаев
Журналист

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