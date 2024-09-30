Железнодорожники помогли очистить от мусора берег Обского моря в Новосибирске

Железнодорожники-волонтеры приняли участие во всероссийской экологической акции «Вода России», которая прошла на берегу Обского водохранилища, на участке рядом с Центральным пляжем Академгородка в Новосибирске.

Сотрудники магистрали вместе с другими участниками акции собрали и вывезли с 4-километрового участка прибрежной зоны 250 мешков мусора, в том числе: пластик, стекло и другие бытовые отходы. Цель акции — не только убрать мусор, но и напомнить окружающим о бережном отношении к природе.

Добавим, что в этом году новосибирские железнодорожники стали участниками и организаторами более 20 экологических акций.