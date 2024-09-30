Житель Новосибирска нарушил ПДД на 125 800 руб

На 125 800 рублей новосибирец нарушил ПДД.

В пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области сообщили, что судебный пристав-исполнитель арестовала банковские счета у должника, который нарушил правила дорожного движения на 125 800 рублей.

Известно, что на 43-летнего жителя Новосибирской области возбудили 61 исполнительное производство по административным правонарушениям в области дорожного движения, так как он на регулярной основе нарушал скоростной режим.

“Установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль Subaru Legacy. В отношении имущества гражданина судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия. Действенной мерой к погашению задолженности стал арест банковских счетов, а затем и взыскание денежных средств”, — уточнили в ведомстве.

В результате пристав-исполнитель вынес на каждое исполнительное производство постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 125 800 рублей.