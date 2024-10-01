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общество

2 октября в Новосибирске пройдет плановая проверка систем оповещения

Фото: Сиб.фм

На весь Новосибирск зазвучат сирены 2 октября.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что уже 2 октября 2024 года жители города смогут услышать звук сирены и сообщения по громкоговорителям из-за плановой проверкой региональной системы оповещения населения.

Также отмечается, что информация о гражданской обороне будет транслироваться с замещением основного эфира на общедоступных теле- и радиоканалах. Система оповещения предназначена для оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Напомним, что в Новосибирске опубликован календарь православных праздников на октябрь

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Валерия Митрохина
Журналист

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