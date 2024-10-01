2 октября в Новосибирске пройдет плановая проверка систем оповещения

На весь Новосибирск зазвучат сирены 2 октября.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что уже 2 октября 2024 года жители города смогут услышать звук сирены и сообщения по громкоговорителям из-за плановой проверкой региональной системы оповещения населения.

Также отмечается, что информация о гражданской обороне будет транслироваться с замещением основного эфира на общедоступных теле- и радиоканалах. Система оповещения предназначена для оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Напомним, что в Новосибирске опубликован календарь православных праздников на октябрь