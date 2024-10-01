«Афганца» из Новосибирска Полякова-Дорожкина показали на Первом канале

Во вторник, 1 октября, на Первом канале состоялся выпуск передачи «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской.

В программе обсуждалась история Евгения Полякова, который считает себя ветераном войны в Афганистане. Его дочь, 25-летняя Лилия Дорожкина, впервые встретила отца, пропавшего более 20 лет назад. Однако они не смогли установить эмоциональную связь. Об этом пишет МК в Новосибирске.

На съемках передачи также присутствовала Татьяна Коршунова, гражданская жена Полякова, которая заявила, что не хочет общаться с ним. Кроме того, медсестра Наталья Хливецкая, которая является помощницей Полякова, сомневается в его военном прошлом и настаивает на необходимости выяснить его истинную личность.

Во время съемок Лилии была взята биоматериалы для ДНК-экспертизы, которая вновь подтвердила родство с Поляковым. В программе обсуждались также проблемы, с которыми столкнулись участники, и их отношения друг к другу.