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usd 93.22 | eur 104.1
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общество

Банкирша похитила у клиентов более 15 млн руб в отделении Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

У жителей Новосибирской области украли более 15 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что бывшая начальница отделения банка обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Известно, что она, занимая должность руководителя отделения одного из банков в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, в период с 2017 по 2019 год уговаривала людей оформить кредит на свое имя и передать ей в долг эти деньги. В результате жертвами мошенницы стал 31 человек.

Общий долг составил 15 миллионов рублей.

Сейчас в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта в сервисном центре Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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