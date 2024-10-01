День пожилого человека-2024: самые новые открытки для скачивания

Первого октября в нашей стране, как и по всему миру отмечается День старшего поколения, День жизненной мудрости. Для молодых людей – это лучший повод подарить частичку своего душевного тепла в цифровой картинке.

В Международный день пожилых людей хочется пожелать всем причастным к празднику сил, здоровья и энергичности! Пускай ощущение радости не покидает вас! Пусть родные и любимые люди будут всегда рядом! Пускай с возрастом жизнь становится еще ценнее и гармоничнее! Пускай ваш опыт и мудрость будут востребованы!

В международный день пожилых людей — выражаем свое уважение и почет, родным, близким и просто знакомым людям в возрасте! Будьте здоровы! Искренне хочется, чтобы у каждого все было замечательно. Чтобы возраст давал возможность отдохнуть, попутешествовать и познать мир. Чтобы радостью переполнялась душа и спокойствием сердце!

Поздравляю дорогих, уважаемых и родных людей с праздником! Пусть возраст будет вам не в тягость, здоровье не подводит, дети радуют, внуки восхищают. Пусть ваши глаза сияют только от радостных мгновений. Больше отдыхайте и наслаждайтесь каждой минутой жизни. С Днем пожилых людей вас!

В Международный день пожилых людей хочу поздравить наших уважаемых пенсионеров и пожелать активности, востребованности, перспективы, полноценности, крепкого здоровья, позитивного настроения и огромного везения!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем пожилого человека. Пусть благополучие и счастье всегда следует за вами по пятам, а здоровье позволяет заниматься любимыми делами, и никогда Вас не тревожит.

Желаю Вам не вести счет годам, а наслаждаться каждым прожитым днем. Пусть в Вашей жизни всегда будут удивительные события, интересные знакомства и добрые друзья. Пусть Ваш опыт и мудрость передаются из поколения в поколение.

Поздравляю с Международным днём пожилых людей. Пусть каждый день будет в радость. Пусть дети и внуки не оставляют без внимания. Пусть по телевизору и радио передают только хорошие новости. Пусть в огороде созревают знатные урожаи. Пусть за окном всегда будет великолепная погода. Пусть хватает сил и оптимизма ещё на много-много лет!

Примите поздравления с международным Днем пожилых людей! Благоденствуйте, дарите мудрость последующим поколениям, берегите себя. Пусть тепло близких и добро окружающих не ценятся, как редкий товар, а окружают каждое мгновение. Будьте любимы, активны, удачливы, преисполнены гармонией.

С праздником! Желаю крепких объятий, чтобы не было минут одиночества, а сердце всегда полно любви. Пусть прекрасное настроение и душевные разговоры заставляют улыбаться и чувствовать себя нужными.

Поздравляю с Международным днём пожилых людей и хочу пожелать в любом возрасте оставаться жизнерадостным человеком, которого любят и ценят, которым дорожат и гордятся! Желаю мира над головой и устойчивой земли под ногами, желаю крепкого здоровья и вечной гармонии в душе.

Теплые и душевные поздравления с Международным днем пожилых людей. Богатый жизненный опыт, седина в волосах, утомленные работой руки, выцветшие от слез глаза — почтение вам и низкий поклон. Пускай жизнь радует счастливыми мгновениями, радостными улыбками. Здоровья вам крепкого. Пускай рядом всегда будет родной человек, который подарит любовь и заботу.

С Международным днем пожилых людей! Всем причастным к празднику желаем крепчайшего здоровья, сил и энергии! Пускай милосердие и доброта будут главными достоинствами тех, кто вас окружает! Человеческое тепло — то, что надо каждому из нас. Давайте щедро дарить его родным, близким и подопечным!

Пусть в этот день будут пожилые люди все купаться во внимании, чтобы никогда не знали они, что такое оставаться одинокими. Желаю каждому узнать, что такое забота, теплые объятья, душевные разговоры. С международным днем пожилых людей!