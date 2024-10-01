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общество

Единовременную выплату для контрактников в Новосибирске увеличили до 1 млн руб

Фото: Сиб.фм

В НСО увеличили единовременную выплату для контрактников.

С сегодняшнего дня, 1 октября 2024 года, в Новосибирской области изменятся условия для желающих заключить контракт на службу в числе Минобороны РФ. Теперь единовременная выплата будет увеличена до одного миллиона рублей: 600 тысяч рублей составит региональная часть и 400 тысяч рублей — федеральная.

«Теперь с 1 октября для заключающих контракты на воинскую службу с Министерством обороны РФ в Новосибирской области региональная выплата увеличена до 600 тысяч рублей, таким образом с учетом федеральной составляющей общая суммарная единовременная выплата составит 1 миллион рублей», — отметил руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

Также отмечается, что добровольцы пользуются широким спектром социальных услуг, которые также доступны и членам их семей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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