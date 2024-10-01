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общество

Глава комитета Госдумы сделал заявление по поводу мобилизации в России

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что в настоящее время Министерство обороны не видит необходимости в новой волне мобилизации.

Он отметил, что набор контрактников в Вооруженные силы Российской Федерации проходит с более высоким темпом, чем ожидалось, и поэтому дополнительные призывы не планируются. Осенняя призывная кампания 2024 года будет организована по традиционным правилам.

Картаполов уточнил, что основным документом для призыва останется бумажная повестка, и подчеркнул, что мобилизация не предвидится. В его комментарии для RTVI также прозвучало, что Минобороны вскоре представит актуальные данные о наборе контрактников.

По мнению военных экспертов, необходимость в мобилизации может возникнуть только в случае конфликта с НАТО. Ранее в Госдуме опровергли слухи о новой волне призывников, указав на четкие указания президента Владимира Путина по комплектованию армии контрактниками.

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Дамир Трубников

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