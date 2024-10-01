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общество

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта в сервисном центре Новосибирска

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин заинтересовался хищением дорогих мобильных телефонов в Новосибирске.

В пресс-службе следственного комитета РФ сообщили о том, что глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации, появившиеся в социальных сетях, где рассказали о совершении мужчиной неславянской внешности противоправных действий в сервисном центре Новосибирска.

По данным ведомства, 26 сентября 2024 года иностранный гражданин пришел в магазин техники и распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника, после чего похитил два дорогих телефона и скрылся.

В результате сейчас СК по Новосибирской области контролирует уголовное дело по факту кражи.

Напомним, что под Новосибирском фермер задушил мужчину и украл более 500 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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