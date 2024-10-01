Иркутск и Красноярск обошли Новосибирск по соотношению зарплат и цен

Новый Уренгой возглавляет рейтинг.

В новом исследовании РИА Рейтинг, посвящённом соотношению заработной платы и стоимости базового потребительского набора, выявлены интересные результаты для Сибирского федерального округа. Анализ основывается на данных Росстата о ценах на фиксированный набор товаров и услуг в различных регионах.

Несмотря на ожидания, Новосибирск занял лишь 35-е место в рейтинге, с средней зарплатой 75,8 тысячи рублей и коэффициентом соотношения зарплаты к стоимости потребительского набора 3,57. Иркутск и Красноярск продемонстрировали более высокие результаты, опередив Новосибирск, однако точные позиции этих городов не были указаны.

Лидером исследования стал Новый Уренгой с средней зарплатой в 156,3 тысячи рублей и коэффициентом 6,25. Москва и Санкт-Петербург расположились на 3-м и 11-м местах соответственно, с зарплатами 160,3 и 108,3 тысячи рублей. Замыкает список Нальчик с средней зарплатой 44,7 тысячи рублей и коэффициентом 2,20. В рейтинге также представлены такие города, как Магнитогорск, Нижний Новгород, Томск, Хабаровск, Краснодар и Омск, которые находятся как выше, так и ниже Новосибирска.