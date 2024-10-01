Модель из Новосибирска появилась на вечеринке с Джаредом Лето и Кайли Дженнер

Модель Playboy из Новосибирска Елена Перминова отправилась в Париж для участия в гала-вечере BoF-500.

На мероприятии, состоявшемся в отеле Shangri-La, собрались 500 почетных гостей, среди которых были Виктория Бекхэм, Джаред Лето и Кайли Дженнер.

Для светского выхода Перминова выбрала белое платье с объемными цветами и корсет, что подчеркнуло её фигуру. Образ дополнили кружевные чулки и белые туфли-лодочки.

Список BoF-500, представленный впервые в 2013 году, включает 500 влиятельных людей в мировой модной индустрии и считается «Олимпиадой моды».

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