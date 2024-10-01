«Муж в семье - губернатор»: психолог Марк Бартон собрал полный зал в Новосибирске

В Новосибирске в ККК им. Маяковского с лекциями выступает известный психолог Марк Бартон.

Специалист рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной, абьюзе в отношениях, а также о множестве других болезненных темах.

Свою лекцию Бартон назвал «Без скучных теорий». В ходе выступления он рассказал, как мужчины и женщины проходят терапию у психолога. По его словам, 90% женщин «исчезают» после обращения к психологу. Они идут в нетрадиционную медицину или совсем уходят. Большинство мужчин, в свою очередь, проходят терапию до конца, говорит психолог.

Психолог отмечает, что муж в семье — «губернатор». По его словам, нужно собирать мысли в порядок, перед тем как поговорить, когда обиделась, чтобы не довести до скандала. Также Бартон говорит, что главой в семье является всегда мужчина. Специалист считает, что, если женщина становится главной, то можно считать, что семьи больше нет.

«Если жена главенствует — нужно отдать главенство мужчине», — говорит Бартон.

Также, по словам психолога, у мужчин больше концентрации на каком-либо деле, чем у женщин.

«Дайте своему мужчине отвертку, саморезы и бревно. Как вы думаете, о чем он будет думать, пока вкручивает их в это бревно? Я сомневаюсь, что он в этот момент будет думать, в каком настроении жена, в каком нижнем белье пойдет на работу, и будет ли оно сочетаться с носками. Такого нет. Есть отвертка, есть бревно, есть саморез», — говорит психолог.