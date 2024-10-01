Народные приметы на 1 октября 2024 года: что запрещено и разрешено делать

1 октября православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Суздальскую, которая считается помощницей в борьбе с бесами и освобождении от злых сил. Также в этот день чтят мученицу Ариадну Промисскую, казненную за отказ от языческих жертвоприношений.
В народном календаре 1 октября называется Аринин день или Арина Шиповница. В этот день собирали урожай шиповника и молились о семейном благополучии и здоровье Святой Ариадне. Считалось, что плоды шиповника помогут защитить от заболеваний, а молитвы — укрепить душу.
Приметы погоды на 1 октября:
Если листья на березе не опали, зима будет поздней.
Чем теплее и суше погода, тем дольше будет «бархатная» осень.
Журавли, летящие на юг, предвещают холода на Покров (14 октября).
Если журавлей не видно, зима будет мягкой и снежной.
Ветер с востока предсказывает отсутствие осадков.
Погода 1 октября будет схожа с погодой 1 апреля.
Солнце на закате в дымке — ожидайте дождь.
Что можно делать 1 октября:
Делать добрые дела и помогать нуждающимся.
Собрать урожай шиповника и засушить его для приготовления чая или отвара.
Заготавливать капусту на зиму, что полезно для пищеварения.
Заботиться о домашнем уюте: делать уборку, утеплять дом, заготовить дрова.
Готовить пироги с осенним урожаем для привлечения благополучия.
Что запрещено делать 1 октября:
Ссориться и ругаться, чтобы избежать бед.
Оставлять детей без присмотра.
Приглашать гостей, чтобы избежать конфликтов.
Работать после захода солнца.
Сплетничать, чтобы не навлечь проблемы.
Отдавать долги, чтобы не возникли финансовые трудности.