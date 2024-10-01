Народные приметы на 1 октября 2024 года: что запрещено и разрешено делать

1 октября православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Суздальскую, которая считается помощницей в борьбе с бесами и освобождении от злых сил. Также в этот день чтят мученицу Ариадну Промисскую, казненную за отказ от языческих жертвоприношений.

В народном календаре 1 октября называется Аринин день или Арина Шиповница. В этот день собирали урожай шиповника и молились о семейном благополучии и здоровье Святой Ариадне. Считалось, что плоды шиповника помогут защитить от заболеваний, а молитвы — укрепить душу.

Приметы погоды на 1 октября:

Если листья на березе не опали, зима будет поздней.

Чем теплее и суше погода, тем дольше будет «бархатная» осень.

Журавли, летящие на юг, предвещают холода на Покров (14 октября).

Если журавлей не видно, зима будет мягкой и снежной.

Ветер с востока предсказывает отсутствие осадков.

Погода 1 октября будет схожа с погодой 1 апреля.

Солнце на закате в дымке — ожидайте дождь.

Что можно делать 1 октября:

Делать добрые дела и помогать нуждающимся.

Собрать урожай шиповника и засушить его для приготовления чая или отвара.

Заготавливать капусту на зиму, что полезно для пищеварения.

Заботиться о домашнем уюте: делать уборку, утеплять дом, заготовить дрова.

Готовить пироги с осенним урожаем для привлечения благополучия.

Что запрещено делать 1 октября:

Ссориться и ругаться, чтобы избежать бед.

Оставлять детей без присмотра.

Приглашать гостей, чтобы избежать конфликтов.

Работать после захода солнца.

Сплетничать, чтобы не навлечь проблемы.

Отдавать долги, чтобы не возникли финансовые трудности.