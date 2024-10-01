Новосибирск занял 9-е место в рейтинге городов с самым дорогим ремонтом автомобилей

Средний чек на ремонт транспортного средства в столице Сибири равен 9,8 тысяч рублей.

Российские эксперты составили рейтинг городов с высокими ценами на ремонт автомобилей, в котором Новосибирск оказался на 9-й строчке. Об этом сообщает Газета.ru.

Лидером рейтинга стала Москва, где средний чек на ремонт автомобиля составляет 16,2 тыс. рублей. На втором месте расположилась Казань с суммой в 14,8 тыс. рублей, а третью позицию занял Санкт-Петербург, где автовладельцы тратят в среднем 13,7 тыс. рублей на ремонт.

В список городов с высокими ценами на автоуслуги также вошли Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Уфа и Самара. Средний чек на ремонт автомобиля в Новосибирске составляет 9,8 тыс. рублей.