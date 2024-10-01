Новосибирские музыканты получат поддержку Юрия Башмета

Музыканты Новосибирской области получат поддержку главного дирижера Юрия Башмета.
В пресс-службе министерства культуры Новосибирской области сообщили, что в столице Сибири откроется образовательный центр, где для молодых музыкантов и педагогов будут проводиться лекции, мастер-классы и семинары с ведущими российскими музыкантами и зарубежными артистами.
“Новосибирская специальная музыкальная школа договорилась об установлении долгосрочных партнерских отношений со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром в лице худрука и главного дирижера Юрия Башмета”, — рассказали в пресс-службе.
Также в новом центре планируют организовывать концерты.
Напомним, что в Новосибирске прошла премьера фильма об Александре Покрышкине