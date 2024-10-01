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культура

Новосибирские музыканты получат поддержку Юрия Башмета

Фото: пресс-служба министерства культуры НСО

Музыканты Новосибирской области получат поддержку главного дирижера Юрия Башмета.

В пресс-службе министерства культуры Новосибирской области сообщили, что в столице Сибири откроется образовательный центр, где для молодых музыкантов и педагогов будут проводиться лекции, мастер-классы и семинары с ведущими российскими музыкантами и зарубежными артистами.

“Новосибирская специальная музыкальная школа договорилась об установлении долгосрочных партнерских отношений со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром в лице худрука и главного дирижера Юрия Башмета”, — рассказали в пресс-службе.

Также в новом центре планируют организовывать концерты.

Напомним, что в Новосибирске прошла премьера фильма об Александре Покрышкине

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Валерия Митрохина
Журналист

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