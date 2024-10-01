Новосибирские ученые создали уникальную систему подавления БПЛА

Ученые создали уникальную систему подавления беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе регионального министерства науки и инновационной политики сообщили, что в Академгородке Новосибирской области презентовали программно-аппаратный комплекс обнаружения и подавления БПЛА на основе технологий искусственного интеллекта.

По информации ведомства, разработка резидентов Академпарка способна обнаруживать и подавлять дроны в условиях городской застройки на расстоянии до 1,5 километров. Для демонстрации возможностей системы был проведен показательный полет над территорией Академпарка, в ходе которого тестовый беспилотник был успешно выведен из строя.

Система может улавливать радиосигналы беспилотных летательных аппаратов в широком диапазоне частот, включая те, которые были доработаны вручную. Она эффективно функционирует в условиях города, распознавая сигналы дронов даже при сильных помехах. Эта технология может быть использована для защиты промышленных предприятий и других важных объектов инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что подобные комплексы уже установлены на нескольких предприятиях в Новосибирской области, Пермском крае и Липецкой области. Также модули были протестированы в условиях проведения специальной военной операции.