Новосибирца отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному сын

Жителя Новосибирска отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному ребенку.

В пресс-службе УФССП по Новосибирской области сообщили о том, что супружеская пара задолжали своему сыну по 520 тысяч рублей.

По версии следствия, родителей лишили прав и сейчас мальчик находится в приемной семье, несмотря на это, родные отец с матерью должны были выполнить обязательства перед брошенным ребенком, но отказались это делать.

В результате судебные приставы доставили пару в отделение.

“Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание родителям в виде обязательных работ: гражданке — 20 часов, гражданину — 30 часов. Супругов направят в организацию по оказанию ритуальных услуг”, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в Новосибирске