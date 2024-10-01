82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
01 октября, 12:42
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 93.22 | eur 104.1
82.99% -1.1
сегодня
01 октября, 12:42
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 93.22 | eur 104.1
сегодня 11:18
общество

Новосибирца отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному сын

Фото: Сиб.фм

Жителя Новосибирска отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному ребенку.

В пресс-службе УФССП по Новосибирской области сообщили о том, что супружеская пара задолжали своему сыну по 520 тысяч рублей.

По версии следствия, родителей лишили прав и сейчас мальчик находится в приемной семье, несмотря на это, родные отец с матерью должны были выполнить обязательства перед брошенным ребенком, но отказались это делать.

В результате судебные приставы доставили пару в отделение.

“Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание родителям в виде обязательных работ: гражданке — 20 часов, гражданину — 30 часов. Супругов направят в организацию по оказанию ритуальных услуг”, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в