Партия «Новые люди» планирует усиление по итогам выборов в Заксобрание и горсовет Новосибирска в 2025 году

В Новосибирской области заметно укрепились позиции партии «Новые люди». К ней присоединились депутаты, ранее входившие в состав депутатского объединения «Лига эффективности». 1 октября лидеры партии провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах и принципах работы обновленной политической силы.



По словам Дарьи Карасевой, секретаря регионального отделения партии «Новые люди» в Новосибирской области и руководителя фракции в Законодательном собрании, процесс объединения с «Лигой эффективности» был запланирован давно.



По ее словам, они сотрудничали с 2021 года и вместе реализовали несколько проектов, например, собрали и отправили в Курскую область 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов.



Дарья Карасева подчеркнула, что «Лига эффективности» также добилась строительства новых поликлиник, школ, детсадов в Заельцовском районе.





«Теперь мы работаем одной большой командой, в которую входят в том числе депутаты Госдумы от „Новых людей“. Значит, мы сможем решать ещё более масштабные задачи», — подчеркнула Дарья Карасева.



Лидер «Лиги эффективности», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков уже присоединился к фракции «Новые люди».



Уточним, что в результате объединения в горсовете Новосибирска было создано депутатское объединение «Новые люди». В его состав вошли три человека: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев.



«Этот созыв горсовета будет работать еще год. За это время мы на основе анализа программы наказов нынешнего созыва сформируем план следующей пятилетки. Нужно ставить амбициозные, но выполнимые задачи. Теперь наши возможности расширяются», — прокомментировала Екатерина Шалимова.



Отвечая на вопрос корреспондента Сиб.фм, планирует ли партия претендовать на кресло вице-спикера в Заксобрании в связи с ростом численности фракций, депутат Илья Поляков ответил, что в этом созыве они не планируют делать этого.





«2025 год покажет. У нас амбиции большие, поэтому я надеюсь, что существенно увеличится количество депутатов Заксобрания от партии „Новые люди“. По результатам 2025 года и будем определяться», — объяснил он.



Карасева отметила, что партия планирует расширить свое присутствие в горсовете и в Заксобрании.



На пресс-конференции также прозвучало несколько вопросов и о судьбе депутата Игоря Украинцева, в отношении которого возбудили дело о получении взятки.



По словам Полякова, они уверены, что суд разберется в том, что обвинение сфабриковано. Сам Украинцев, как рассказал депутат, один из самых ярких и честных политиков города, который очень много сделал для людей в Заельцовском районе. Когда же невиновность Украинцева будет доказана, то он продолжит работу в команде, объяснил Илья Поляков.