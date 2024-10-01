82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
01 октября, 21:26
пробки
3/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 93.22 | eur 104.1
82.99% -1.1
сегодня
01 октября, 21:26
пробки
3/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 93.22 | eur 104.1
сегодня 21:00
общество

Под Новосибирском построят цех по производству кормов для аквакультуры

Фото: freepik.com

Предприятие разместится на территории опережающего развития «Линёво».

Во вторник, 1 октября, пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о планах строительства цеха по производству кормов для аквакультуры на территории опережающего развития «Линёво».

Проект был одобрен региональным советом по инвестициям. В цехе будут производиться стартовые корма для различных видов аквакультуры, включая форель, лосося, крабов, лобстеров и морских ежей.

Реализация проекта предполагает импортозамещение в этой сфере. Запуск завода запланирован на август 2025 года, объем инвестиций составит 194,4 миллиона рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в