Под Новосибирском построят цех по производству кормов для аквакультуры

Предприятие разместится на территории опережающего развития «Линёво».

Во вторник, 1 октября, пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о планах строительства цеха по производству кормов для аквакультуры на территории опережающего развития «Линёво».

Проект был одобрен региональным советом по инвестициям. В цехе будут производиться стартовые корма для различных видов аквакультуры, включая форель, лосося, крабов, лобстеров и морских ежей.

Реализация проекта предполагает импортозамещение в этой сфере. Запуск завода запланирован на август 2025 года, объем инвестиций составит 194,4 миллиона рублей.