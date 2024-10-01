Подключение тепла в жилом секторе Новосибирска завершено на 97%

Генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко ответил на вопросы СМИ о ходе подключения тепла в жилом секторе города. Об этом сообщается в телеграм-канале СГК.

Рябенко заявил, что по состоянию на 14:00 1 октября подключено 97% жилых домов. Это связано с возникновением дефектов как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах, что является традиционным при запуске.

Гендиректор говорит, что дефекты на теплосетях влияют на теплоснабжение отдельных домов, но массовых отключений не наблюдается. В настоящее время работы проводятся на улицах Бориса Богаткова и Авиастроителей, а также в Ленинском районе.

Управляющие организации ответственны за открытие вводных задвижек и спуск воздуха из труб. Проблемы чаще всего возникают на отдельных стояках внутри домов, которые жители должны решать с управляющими компаниями. В некоторых случаях требуется совместная работа УК и СГК.

Рябенко сказал, что в этом году к работам привлечены дополнительные подрядные организации, что должно ускорить процесс запуска теплоснабжения в оставшихся домах.