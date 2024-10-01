Строить на века: один из флагманов цементной отрасли Сибири в рамках пресс-тура открыл свои двери для сибирских журналистов

Победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в рамках ежегодной «Сибирской медианедели» посетили одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири – АО «Искитимцемент» (управляющая компания АО «ХК «Сибцем»).

Завод был введен в эксплуатацию 90 лет назад — в 1934 году в городе Искитиме Новосибирской области: на тот момент он мог выпускать до 200 тысяч тонн цемента в год. В настоящее время на предприятии функционируют четыре технологические линии. Мощность завода составляет 2,1 миллиона тонн цемента в год.

Для лидеров «Сибирь.ПРО» прошла пресс-конференция с управляющим директором АО «Искитимцемент» Владимиром Скакуном. Он отметил, что за период с января по август текущего года завод произвел 952 тысячи тонн цемента, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года. Потребителям отгружено 946 тысяч тонн строительного материала (+7%). Основным рынком сбыта по-прежнему остаются Новосибирская область и Алтайский край, поставки также ведутся в Омскую область и Казахстан. Продукция направляется на строительство промышленных и жилых объектов, реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как международный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», Восточный обход Новосибирска, четвертый мост через реку Обь, Чуйский тракт на участке Новосибирск-Линево и другие.

«Оставаясь одним из флагманов отрасли, предприятие обеспечивает потребителей продукцией стабильно высокого качества, модернизирует оборудование, снижает воздействие на окружающую среду, – подчеркнул Владимир Скакун. – Акционеры направляют значительные средства на реализацию мероприятий в рамках инвестиционной и ремонтной программ предприятия. За десять лет, начиная с 2014 года, финансовые вложения в переоснащение производства составили 3,2 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда рублей направлено на реализацию экологических программ».

Отдельное внимание было уделено темам экологической безопасности и социальной ответственности компании. В частности, выполнена реконструкция трех из четырех аспирационных установок, расположенных за колосниковыми холодильниками вращающихся печей, с полной заменой фильтров на современные и более эффективные, на вращающейся печи № 9 выполнена замена газовой горелки. Благодаря реализованным проектам удалось существенно снизить выбросы в атмосферу. В планах – дальнейшее повышение уровня экологической безопасности. В числе предстоящих проектов – реконструкция аспирации за холодильником вращающейся печи № 8 и замена газовых горелок на вращающихся печах № 6, 7, 8.

Журналисты обратили внимание на проблему фальсификата и ее влияние на цементную отрасль. Об этом рассказала член жюри проекта, кандидат филологических наук, директор по связям с общественностью холдинговой компании «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина: «Поддельный цемент – это смесь из цемента и различных добавок в пропорциях, не соответствующих стандартам. Использование цемента, не отвечающего требованиям стандартов, может привести к растрескиванию и обрушению конструкций, их химической и радиационной опасности. В целях защиты жизни и здоровья людей необходимо исключить присутствие на рынке цемента неустановленного качества». Она сообщила, что по данным Ассоциации по техническому регулированию «АССТР», в 2023 году доля незаконного оборота цемента составила 22,1%. Журналисты узнали, как можно определить подделку и какие методы борьбы с фальсификатом существуют в настоящее время.

Сырье для производства в АО «Искитимцемент» добывают на Чернореченском месторождении известняков и глинистых сланцев. Его уникальность в том, что по химическому составу полезные ископаемые полностью соответствуют критериям пригодности сырья для изготовления портландцемента любых типов. Панораму карьера смогли оценить лучшие журналисты Сибири со смотровой площадки.

С технологией производства цемента на различных этапах победители «Сибирь.ПРО» смогли ознакомиться на экскурсии, которую провела главный технолог АО «Искитимцемент» Лариса Панькина Журналисты побывали в цехе «Сырьевой», где узнали о работе основного оборудования и технологии приготовления сырьевой смеси. Далее гости посетили цех «Обжиг», где производится клинкер (полуфабрикат для производства цемента) во вращающихся печах длиной 170 метров при температуре 1450 градусов. В цехе «Помол» участники пресс-тура побывали в пультовой, откуда осуществляется управление основным оборудованием подразделения. В лаборатории и отделе технического контроля представители СМИ увидели, как проводится контроль качества сырья и готовой продукции. Завершилась экскурсия в цехе «Погрузка», где отгружается готовый цемент.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» холдинговая компания «Сибирский цемент» поддерживает номинацию «Свой дом». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. К участию в конкурсе допускаются публикации о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства общественных пространств, придомовых зон, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, совершенствовании форм территориального управления.

В номинации «Свой дом» лидером в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стала корреспондент интернет-журнала «Сиб.фм» (Новосибирская область) Ольга Павлова с серией публикаций, посвященных архитектурному разнообразию и озеленению Новосибирска. В категории «Журналист электронного СМИ» члены жюри высоко оценили телевизионный сюжет «Династия заводчан Баранчиковых» ведущей службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» (Новосибирская область) Елизаветы Малых.

Оператор проекта:

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога, Сибирский банк ПАО Сбербанк.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. 8 (383) 290-31-78

E-mail: mailto:sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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