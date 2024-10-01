«Тигриный глаз»: боец MMA пытался скрыться в Центральной Азии после убийства женщины и 5-летнего ребенка в Новосибирской области

Фарход Рахимзода ожидает суд в новосибирском СИЗО за жесткое убийство матери с ребёнком.

Убийство ради 5 млн рублей

По данным следствия, с 20 по 23 января мать и дочь, недавно переехавшие из Казахстана, пропали без вести. Вскоре выяснилось, что они стали жертвами жестокого преступления. Знакомые семьи утверждают, что женщина получила наследство в размере около пяти миллионов рублей и планировала приобрести квартиру и автомобиль.

Убийца, предположительно, знал о наследстве и, воспользовавшись ситуацией, совершил преступление. Ольга приобрела автомобиль за 1,5 миллиона рублей, после чего исчезла вместе с дочерью. Подозреваемый был задержан 25 января в Казахстане, когда пытался скрыться от правоохранительных органов, однако долго не признавался, где спрятал тела.

31 января было найдено тело Ольги в Тогучинском районе, которое находилось на улице под небольшим слоем снега. Экспертиза подтвердила личность женщины по татуировке и серьгам. Тело её дочери было обнаружено только 8 февраля на окраине Новосибирска, недалеко от памятника погибшим байкерам.

Дедушка девочки не выдержал

У убитой Ольги остался в Казахстане её отец, однако сердце мужчины не выдержало после ужасных известий. Знакомая семьи делилась Сиб.фм, что в последние месяцы он переживал глубокую утрату после гибели дочери и внучки. На своей странице в социальных сетях Иван часто делился фотографиями убитой девочки, выражая свою скорбь.

«Моя любовь, моя боль, моя внучка. Душа болит...», — писал он под видео с внучкой.

У мужчины были два инсульта. После смерти родных произошёл третий. Похороны Ивана состоялись в Алматы, а Ольгу с его внучкой похоронили в Новосибирской области.

Убийца был известен в боях ММА

Фарход родом из села Совет Вахдатского района Таджикистана, он переехал в Россию несколько лет назад и позже обосновался в Новосибирске. По данным источников, мужчина вступил в брак с целью получения гражданства.

Известно, что он активно участвовал в боях по смешанным единоборствам и без правил. В его спортивной карьере значатся финалистство на Чемпионате Москва-Сибирь Open League и победа в Гран-при памяти Ивана Поддубного. Также он является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В ММА его знают под прозвищем «Глаза тигра».

В социальных сетях мужчины размещено множество фотографий с соревнований, включая афиши боев, в которых он принимал участие. Последний раз он заходил в одну из соцсетей в конце января, когда и произошло убийства.

Экстрадировали в Новосибирск

Мигрант был экстрадирован из Казахстана в Россию и сейчас находится в следственном изоляторе Новосибирска. Об этом сообщил руководитель Следственного управления СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев на пресс-конференции в ТАСС 6 сентября.

Долгалев отметил, что Фарход является гражданином другого государства и выехал за границу до того, как информация о его преступлении стала известна. После задержания коллегами из Казахстана была проведена процедура экстрадиции.

«В настоящее время он находится здесь в СИЗО, с ним выполняются следственные действия. Дело на завершающей стадии. Формально он вину признаёт, он рассказывает какую-то свою версию. Его вина нами доказана, поэтому в ближайшее время дело будет направлено в суд», — отметил он.

Рахимзоду грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Сибири похоронили четверых школьников после отравления.