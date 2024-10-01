В Новосибирске демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов

В Ленинском районе Новосибирска по инициативе МКУ «Городской центр наружной рекламы» начался демонтаж 12 самовольных нестационарных торговых объектов на 1-м Хилокском переулке.

На данный момент демонтировано девять строений и вывезено два нестационарных объекта. Из-за этого освободилось более 2 тысяч квадратных метров территории.

Выяснилось, что один из предпринимателей без согласия города Новосибирска сдал часть муниципальной земли по адресу: 1-й Хилокский переулок, 6 в аренду. На этой земле были самовольно построены торговые павильоны и другое нестационарное оборудование, включая заведение общепита. Информация о нарушениях была получена в ходе совместного рейда специалистов администрации Ленинского района и мэрии города.

Специалисты Городского центра наружной рекламы провели переговоры с незаконным владельцем земельного участка и достигли соглашения о безвозмездном сносе самовольных строений и вывозе мусора. Работы по демонтажу и уборке территории продолжаются.

Данная работа ведется в рамках «дорожной карты» по развитию территорий, прилегающих к ООО ТЦ «Хилокский», и продолжается на постоянной основе в 2023-2024 годах. Специалисты мэрии также систематически выявляют и пресекают факты торговли в неустановленных местах, используя различные методы борьбы с незаконной уличной торговлей.